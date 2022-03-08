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Люксовые бренды продолжают исход из России. На этот раз о прекращении поставок своей продукции заявил швейцарский производитель часов Rolex. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

По его словам, продукцию Rolex пока ещё можно купить в Россию. Последняя поставка часов и аксессуаров была произведена 24 февраля местным ретейлерам и независимым продавцам. Однако следующая поставка продукции пока откладывает на неопределённый срок.

Ранее о приостановке свое деятельности в России заявляла французская группа компаний LVHM. Ей принадлежать бренды Louis Vuitton, Moët Hennessy, Sephora и другие.

Компании прекращают сотрудничество с Россией на фоне военной операции в Донбассе и санкциях, которые западные страны ввели против РФ из-за ситуации вокруг Украины. О сворачивании своей деятельности в России заявили уже многие концерны в автомобильной, компьютерной и других отраслях.

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