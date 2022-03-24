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В политической ангажированности обвинил YouTube российский холдинг “Газпром-Медиа”. Так там отреагировали на решение платформы заблокировать в России телеканалы ТНТ и НТВ.

В “Газпром-Медиа” сообщили, что удивлены и возмущены таким решением видеохостинга. В холдинге отметили, что долгие годы удалось сохранять партнёрские отношения с платформой, инвестировать средства в продвижение на ней проектов, которые производят телеканалы. Кроме этого, в “Газпром-Медиа” указали, что блокировка канала ТНТ с его развлекательным контентом и вовсе выглядит странной – никаких информационных программ на нём нет.

Российский холдинг отметил, что и у НТВ, и у ТНТ на YouTube были миллионы подписчиков, которые сейчас лишились к доступу к программам и фильмам, которые выпускали каналы. А значит, заключили в “Газпром-Медиа”, решение YouTube в первую очередь ущемляет права зрителей.

Ранее снять блокировку от YouTube требовал и Роскомнадзор – кроме ТНТ и НТВ были заблокированы другие телеканалы на платформе. Но ответа от YouTube и корпорации Google пока не последовало.

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