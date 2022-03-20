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Штамм коронавируса “омикрон” не безопаснее остальных вариантов инфекции, которая вызывает ковид. Принято считать, что этот штамм менее опасен, но это далеко не так. Такое мнение высказала биолог из Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

Ложное представление о сниженной опасности “омикрона” даёт статистика, утверждает учёный. Собранные данные указывают на то, что при заражении этим штаммом тяжесть заболевания относительно невысокая. Однако связано это не с самим “омикроном”, говорит Баранова, а с тем, что у населения появился к коронавирусу иммунитет, приобретённый или через вакцинацию или после болезни.

В целом же, утверждает специалист, “омикрон”-штамм не принёс с собой существенного облегчения прохождения пандемии: число летальных случаев всё ещё относительно высокое. Кроме того, со слов Барановой, многие смертельные случаи у пациентов наступают не от самого ковида, а от других болезней (инсультов, тромбозов и так далее), а их в свою очередь спровоцировал “омикрон”-штамм коронавируса.

Биолог также указывает, что пандемия за два года сделала население планеты в целом менее здоровыми и менее работоспособными.

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