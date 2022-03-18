Китай мощно отыгрывается за многочисленные обвинения со стороны США в адрес биологической лаборатории в Ухане. После того, как вскрылись факты наличия подобных биолабораторий на Украине, которые курировались Вашингтоном, Пекин берет реванш, пишет РИА Новости.

Так, уже стало ясно, что на Украине США действительно вели работу над смертельными вирусами и иными возбудителями опасных заболеваний. Они также разрабатывали средства их доставки в разные регионы планеты. Мало того, сейчас нельзя исключать, что подобные же лаборатории имеются и в других странах мира.

Официальный представитель МИД КНР, а за ним и китайская пресса уже потребовали у Вашингтона раскрыть данные обо всех подобных биолабораториях. Своими действиями США нагло нарушают Конвенцию о запрещении разработок в сфере биологического оружия. Причем именно Вашингтон уже много лет не хочет создавать механизм проверки наличия лабораторий, что наводит на определенные мысли.

Китайские СМИ пишут, что сеть лабораторий США разбросана по 30 странам мира. Всего их более трехсот и Пекин настойчиво требует раскрыть информацию по каждой из них.