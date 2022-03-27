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Германия намеревается приобрести за 2 миллиарда евро системы противоракетной обороны Arrow 3 у Израиля. Канцлер ФРГ уже обсудил такую возможность с генеральным инспектором немецких ВС Эберхардом Цорном, пишет издание Bild.

В публикации, перевод которой представлен РИА Новости, Берлин планирует развернуть систему в трех точках на территории страны не позднее 2025 года. Это позволит своевременно обнаруживать ракетные атаки не только на Германию, но еще и на Румынию, Польшу и прибалтийские государства.

Система радаров дополняется ракетами-перехватчиками Arrow 3, которые выпускаются при обнаружении угрозы и сбивают боезаряды за пределами атмосферы планеты, рассказали автор немецкого издания.

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