Германия намеревается приобрести за 2 миллиарда евро системы противоракетной обороны Arrow 3 у Израиля. Канцлер ФРГ уже обсудил такую возможность с генеральным инспектором немецких ВС Эберхардом Цорном, пишет издание Bild.

В публикации, перевод которой представлен РИА Новости, Берлин планирует развернуть систему в трех точках на территории страны не позднее 2025 года. Это позволит своевременно обнаруживать ракетные атаки не только на Германию, но еще и на Румынию, Польшу и прибалтийские государства.

Система радаров дополняется ракетами-перехватчиками Arrow 3, которые выпускаются при обнаружении угрозы и сбивают боезаряды за пределами атмосферы планеты, рассказали автор немецкого издания.