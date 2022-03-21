Желание многих стран избавиться от российского топлива может поставить под удар цели по снижению выбросов парниковых газов. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, бойкот российских энергоносителей обернулся повышенным потреблением угля. Из-за этого есть риск, что цели Парижского соглашения по которому выбросы углерода в воздух должны быть снижены в 2 раза к концу этого десятилетия могут быть не исполнены. Гутерриш отметил, что в условиях дефицита топлива страны могут отказаться от ограничений по использованию ископаемого топлива, но “это стало бы безумием”.

Большую часть вредных выбросов в атмосферу генерируют самые богаты страны из “Большой двадцатки”. На них приходится 80% от всех выбросов. К 2030 году от использования угля, как главного источника выбросов углерода и следующего за ними парникового эффекта, должны отказаться богатые страны, а к 2040 году всё мировое сообщество.

Такие меры по мнению разработчиков Парижского соглашения помогут сдержать рост температуры на планете и предотвратить глобальное потепление.