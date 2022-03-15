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Российские ВС и Народная милиция ДНР загнали в угол военнослужащих ВСУ, которые остались сейчас без боеприпасов и снабжения. Именно поэтому они могут предпринять отчаянный финальный штурм, считает замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Он рассказал в беседе с военным корреспондентом Юрием Котенком, что Волноваха находится под полным контролем ДНР, однако на мариупольском направлении продолжаются ожесточенные боестолкновения. Бои переместились в город и не прекращаются на протяжении двух суток, передает издание “Народные новости”.

Кроме того, Народная милиция и войска РФ начали наступление на донецком направлении и наносят удары по позициям ВСУ в Авдеевке. Однако успех этой операции будет во многом зависеть от того, как быстро украинская армия окажется в окружении полностью.

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