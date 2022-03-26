Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу встретился с американскими военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии и произнес странную речь. Не исключено, что она указывает на возможное вмешательство Соединенных Штатов и НАТО в конфликт на Украине.

«Вы сами [все] увидите, когда окажетесь там (на Украине). Увидите их женщин… Как молодые люди останавливают чертов танк [руками]», – заявил Байден на встрече, которая была показана американским телеканалом Fox News.

Зрители канала в этот момент сделали вывод, что Байден все-таки решил вмешаться в ситуацию на Украине и отправить туда войска США. Однако позже всех успокоил официальный представитель американской администрации, который заявил, что никаких изменений в политике Вашингтона в настоящий момент не предвидится. Это означает, что Америка все же не будет направлять военные подразделения на украинскую территорию.