В ДНР призвали организовать гуманитарный коридор, чтобы дать возможность гражданскому населению Мариуполя выехать из города. Представитель Народной милиции Эдуард Басурин пояснил, что это поможет не допустить жертв во втором по численности населения городе республики.

Кроме того, он заявил, что военнослужащие ВСУ уже организовали сбор продуктов для собственных нужд, поэтому рано или поздно они начнут отбирать их у населения. Чтобы не допускать подобных проблем, нужно дать возможность мирным гражданам уйти из города.

Создание гуманитарного коридора, по словам Басурина, является лучшим способом свести к минимуму число жертв.

Ранее официальный представитель Народной милиции заявил, что до конца дня 1 марта Мариуполь будет полностью заблокирован.