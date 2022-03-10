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Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец высказался насчёт заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о возможности передачи Украине истребителей МиГ-29. Его слова передаёт издание NEWS.ru.

Так, ранее Моравецкий заявил, что решение о передаче польских истребителей «находится в руках НАТО и США». Как отметил Баранец, если эти самолёты будут вторгаться в воздушное пространство Украины, где Россия в настоящее время имеет полное превосходство, то начнутся боевые действия и самолёты будут сбивать.

«Следовательно, мы можем говорить о неких элементах уже не только российско-украинской, но и российско-польской войны. Даже больше: это уже будет воздушное столкновение России с НАТО», – отметил Баранец.

Однако ранее Вашингтон и Брюссель уже неоднократно заявляли о том, что участвовать в прямой конфронтации с Россией они не желают.

«Но что тогда получается в остатке: Польша прячется за спины Вашингтона и НАТО. Вот какие будут дальнейшие действия со стороны Варшавы, Брюсселя и Вашингтона, вот этот вопрос сейчас висит без ответа», – указал эксперт.

Вылет истребителей с польской территории, как отметил Баранец, не останется незамеченным со стороны России и будут предприняты меры. В частности, как отметил эксперт, не исключается возможность нанесения ударов по польским аэродромам, с которых вылетят самолёты.

В ситуации, если это произойдет, Баранец не исключает начала новой мировой войны, в которой будет задействовано новое вооружение.

«Мы это прекрасно понимаем. И то, что делает сейчас Польша, она просто находится в предполье этой мировой войны, которая может начаться вот с этих самых боевых самолётов, которые Польша намерена передать Украине», – подвёл итог Баранец.

Ранее мы сообщали, что в США отказались задействовать немецкую авиабазу для того, чтобы Польши могла отправить Украине свои истребители. Как было заявлено, для этого нет существенных обоснований.

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