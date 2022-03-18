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Российским военным, которые задействованы в специальной операции на Украине, поставлена задача максимально сберечь гражданское население, заявил эксперт Виктор Баранец. Это единственная причина слишком низких темпов проведения спецоперации.

В программе «Соловьев Live» аналитик отметил, что националистические формирования прячутся на мирных граждан, активно используют их в роли живого щита, размещают свое вооружение и технику во дворах жилых домов и рядом с объектами гражданской инфраструктуры. Это является серьезной проблемой, так как ВС РФ приходится действовать чрезвычайно аккуратно.

Напомним, что спецоперация, целями которой являются освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины, была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Она началась после обращения за помощью к России со стороны ДНР и ЛНР.

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