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Военный эксперт Виктор Баранец рассказал об использовании российскими войсками на Украине тактики подков и колец. По его словам, чтобы увидеть, насколько она эффективна, достаточно взглянуть на карту боевых действий.

Так, большая красная подкова в северной части Украины заходит за Киев, а с юга движется к другому концу, который располагается между Николаевом и Херсоном. С другой стороны – Мариуполь, который совсем скоро должен оказаться под контролем войск РФ.

Кольца же используются для окружения националистических военных формирований в уже упомянутом выше Мариуполе, а также в Киеве. Столица Украины полностью окружена, но для того, чтобы исключить удар в спину, войска РФ сейчас разворачивают еще одну линию обороны.

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