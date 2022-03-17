Боевики националистического формирования «Азов» (запрещен в России) внезапно перевоплотились в «общественных деятелей» после разгрома одного из подразделений в Мариуполе, пишет издание “Военное обозрение”.

Они отлично понимают, что у них уже нет никаких шансов без боя покинуть город, поэтому вместо боевых действий перепрофилировались на призывы к мирному населению. Которое должно добиться разблокировки Мариуполя и обеспечить выход из него националистов.

Так, один из таких «общественных деятелей» по фамилии М.Жук обращается к украинцам всего мира и умоляет их выходить на улицы, чтобы помочь в разблокировке города.

Впрочем, местные жители полностью игнорируют такие призывы. Они понимают, что националистам просто требуется «живой щит» и не хотят исполнять столь незавидную роль.