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У российского концерна “АвтоВАЗ” на фоне санкций возникли проблемы с поставкой ряда электронных компонентов. Сейчас компания пробует найти поставщиков в Азии. Об этом рассказал губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, “АвтоВАЗ” столкнулся в первую очередь с логистическими проблемами. При этом Азаров выразил надежду, что в скором времени ситуация стабилизируется.

Ранее на “АвтоВАЗе” заявили, что с 4 апреля все сотрудники уходят в корпоративный отпуск – его перенесли с лета на более ранний срок. Отпуск продлиться до 24 апреля и за это время могут быть налажены новые логистические цепочки и сформирован необходимый запас электронных компонентов, который позволит концерну работать без простоев.

Из-за сложной экономической ситуации, которая возникла в России, “АвтоВАЗ” уже дважды в марте повышал цены на свою линейку автомобилей. К примеру, сейчас Lada Granta в базовой комплектации стоит почти 728 тысяч рублей.

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