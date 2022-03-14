Акция в поддержку России и её Вооружённых сил прошла в столице Сербии. В Белграде состоялся автопробег, во время которого его участники выразили своё отношение к специальной военной операции России на Украине.

Как сообщает РИА “Новости”, несколько десятков автомобилей проехались по центральным улицами столицы Сербии. На машинах установили флаги России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик, а также государственные символы самой Сербии.

Колонны двигались под музыку – сербские, российские и советские песни. Автомобили таким образом дошли до российского посольства, где состоялся небольшой митинг.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна не будет вводить санкции в отношении России. А кроме этого говорил, что готов отказаться от поддержки России по её позициям в части признания ДНР и ЛНР, но только в том случае, если украинская сторона официально осудит бомбардировку Сербии авиацией НАТО в конце 90-х годов прошлого столетия.

Специальная военная операция в Донбассе началась 24 февраля. Спустя несколько дней в российских городах состоялись акции в поддержку Вооружённых сил. Среди акций также были автопробеги,.