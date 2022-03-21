читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пользователей Facebook (запрещен в РФ) и Instagram (запрещен в РФ) после блокировки стало меньше. Впрочем, пользоваться этими социальными сетям совсем россияне не перестали. Такие данные приводит компания Mediascope.

В исследовании утверждается, что 24 февраля аудитория Facebook в России составляла более 9,5 миллионов человек, однако к середине марта она опустилась до 5,5 миллиона, то есть снизилась почти на 40%.

В то же время аудитория Instagram снизилась на более чем 16%. Причём максимальное число пользователей за последнее время было зафиксировано 14 марта, когда началось постепенное блокирование социальной сети. Отмечается, что тогда число пользователей в онлайне почти дошло до 41 миллиона человек. Но на следующий день их было уже чуть больше 32 миллионов.

Одновременно с этим выросла российская аудитория мессенджера Telegram (до 47 миллионов человек) и “Вконтакте” (до 50,3 миллионов).

Вам может понравиться

Армия РФ подбила контрбатарейную американскую РЛС, а ВКС добили ее ракетами

Военнослужащие ВС РФ повредили контрбатарейную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 Firefinder производства США, которую практически сразу добили ракеты российских ВКС. Издание «Русская весна» показало видео этого инцидента. На записи видно, как украинские

Россиянам рассказали о разовой выплате 20 тыс. 500 рублей от ПФР в марте

Россиянам рассказали о пособии от ПФР, которое составляет около 20 427 рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS. Как уточняется, речь идёт о выплате для тех российских семей, которые принимают в
  • Анна
  • 18.03.2022
  • читать 1 минуту

Россия находится на 11-м месте в списке стран с наиболее дешевым бензином

Россия является одной из стран, где наиболее дешевый бензин во всём мире. Об этом рассказывает издание РИА Новости со ссылкой на портал GlobalPetrolPrices. Как сообщается, по информации на 14 марта,
  • Анна
  • 18.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 марта – переменная облачность, до 0 °C | город Мытищи: погода, 21 марта – ясно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 марта – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 21 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Подольск: погода, 21 марта – ясно, до 0 °C | Армавир: погода, 21 марта – небольшая облачность, до -3 °C |