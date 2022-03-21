Пользователей Facebook (запрещен в РФ) и Instagram (запрещен в РФ) после блокировки стало меньше. Впрочем, пользоваться этими социальными сетям совсем россияне не перестали. Такие данные приводит компания Mediascope.

В исследовании утверждается, что 24 февраля аудитория Facebook в России составляла более 9,5 миллионов человек, однако к середине марта она опустилась до 5,5 миллиона, то есть снизилась почти на 40%.

В то же время аудитория Instagram снизилась на более чем 16%. Причём максимальное число пользователей за последнее время было зафиксировано 14 марта, когда началось постепенное блокирование социальной сети. Отмечается, что тогда число пользователей в онлайне почти дошло до 41 миллиона человек. Но на следующий день их было уже чуть больше 32 миллионов.

Одновременно с этим выросла российская аудитория мессенджера Telegram (до 47 миллионов человек) и “Вконтакте” (до 50,3 миллионов).