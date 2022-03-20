читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащие ВС РФ повредили контрбатарейную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 Firefinder производства США, которую практически сразу добили ракеты российских ВКС. Издание «Русская весна» показало видео этого инцидента.

На записи видно, как украинские военные суетятся вокруг РЛС, громко матерясь и заявляя, что прямое попадание уничтожило комплекс. Затем они внезапно разбегаются, услышав звук летящей ракеты. Бойцы осознали, что «подарок из Америки» стал слишком опасной целью.

Журналисты отмечают, что контрбатарейная станция от производителя Northrop Grumman была установлена в жилом квартале. Но военнослужащим РФ удалось подбить ее чрезвычайно аккуратно, а ВКС довершили дело, выпустив по РЛС высокоточную ракету.

Вам может понравиться

Студент из Мариуполя, эвакуировавшийся в Россию, две недели не может связаться с матерью в Волновахе

Студент из Мариуполя в беседе с изданием РИА Новости рассказал, что не может связаться со своей матерью, оставшейся в Волновахе. Как сообщается, студент по имени Артем и его девушка покинули
  • Анна
  • 17.03.2022
  • читать 1 минуту

Глава партии рабочих Великобритании Галлоуэй предсказал скорый упадок США

Позиция Соединенных Штатов по Украине сперва уничтожит сами США, а затем и Североатлантический альянс, уверен Джордж Галлоуэй, возглавляющий партию рабочих Великобритании. Он заявил, что политика США похожа на самоубийство, спровоцированное

РИА: ВСУ при подрыве моста повредили дома местных жителей

На трассе Донецк-Мариуполь отступающие украинские военные взорвали мост, а вместе с ним – и дома местных жителей. Об этом рассказал один из очевидцев, сообщило РИА Новости. Мужчина рассказал, что жилища
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 марта – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 20 марта – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 марта – снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 марта – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 20 марта – переменная облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 20 марта – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 20 марта – небольшая облачность, до 3 °C |