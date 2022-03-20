Военнослужащие ВС РФ повредили контрбатарейную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 Firefinder производства США, которую практически сразу добили ракеты российских ВКС. Издание «Русская весна» показало видео этого инцидента.

На записи видно, как украинские военные суетятся вокруг РЛС, громко матерясь и заявляя, что прямое попадание уничтожило комплекс. Затем они внезапно разбегаются, услышав звук летящей ракеты. Бойцы осознали, что «подарок из Америки» стал слишком опасной целью.

Журналисты отмечают, что контрбатарейная станция от производителя Northrop Grumman была установлена в жилом квартале. Но военнослужащим РФ удалось подбить ее чрезвычайно аккуратно, а ВКС довершили дело, выпустив по РЛС высокоточную ракету.