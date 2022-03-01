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Православная церковь в канадском городе Калгари подверглась нападению вандалов. Дверь здания они облили краской, рассказал архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал подобные нападения неприемлемыми и предположил, что действия вандалов связаны со спецоперацией РФ на Украине. Также архиепископ отметил, что в числе прихожан церкви есть не только белорусы и русские, но и украинцы, и представители других наций.

По словам архиепископа, 28 февраля неприятный инцидент произошел у церкви в Торонто, где долгое время находились протестующие. Потом вандалы добрались и до Калгари, облив двери церкви красной краской.

Напомним, что операция по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. Российские ВС наносят удары исключительно по военным объектам, не затрагивая гражданское население.

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