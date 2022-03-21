Призывы к насилию над сдавшимися в плен российскими военными портят имидж Украины, поэтому необходимо их прекратить, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает РИА Новости.

Он заявил, что ВСУ должны действовать в строгом соответствии с требованиями Женевской конвенции. Она не запрещает уничтожать противника на поле боя, однако не разрешает издевательства над пленными.

Кроме того, ни коем случае нельзя призывать к мести гражданскому населению РФ, матерям, женам и тем более детям военнопленных, заявил Арестович.

Так он прокомментировал высказывание украинского военного врача Геннадия Друзенко, призывающее издеваться над пленными. За это заявление Следственный комитет России возбудил в отношении Друзенко уголовное дело. В понедельник врач забрал свои слова обратно и попытался оправдать их эмоциями.