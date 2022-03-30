читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Советник ОП Украины Алексей Арестович в ходе очередной пресс-конференции сообщил, что владеет полной информацией о потерях украинской стороны. Однако разглашать эту информацию пока не собирается.

По словам Арестовича, имеется «традиция», по которой армия ничего не говорит о своих потерях до полного прекращения боевых действий. И это не случайно, так как подобная информация якобы дает возможность противнику оценить свою эффективность и внести коррективы в ранее намеченные планы.

Арестович отметил, что в первые дни специальной военной операции РФ было объявлено о 46 погибших бойцах ВСУ. Но сделано это было, чтобы сообщить о наличии первых потерь. Все остальные данные будут раскрыты уже после окончания боевых действий.

Вам может понравиться

France 24: экономика Черногории может рухнуть без российских туристов

Черногория поддержала введение антироссийских санкций, но при этом сама оказалась на грани обнищания. Экономика страны очень пострадает из-за оттока российских туристов. Об этом рассказали эксперты издания France 24. Журналисты отметили,

Жители Таллина просят отменить концентр Филиппа Киркорова

Больше тысячи человек высказались за отмену выступления российского певца Филиппа Киркорова в Таллине. В столице Эстонии организовали соответствующий сбор подписей. Их планируется приложить к петиции мэру города и городскому собранию.

“Известия”: в Интернете за последнее время активизировались мошенники

На фоне нестабильной экономической ситуации и специальной военной операции на Украине мошенники, промышляющие в Интернете, стали применять новые уловки. Об этом пишет газета “Известия” со ссылкой на экспертов информационной безопасности.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 марта – небольшая облачность, до -6 °C | город Мытищи: погода, 30 марта – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 марта – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 марта – облачно с прояснениями, до 4 °C | Королев: погода, 30 марта – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 30 марта – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 30 марта – пасмурно, до 7 °C |