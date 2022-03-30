Советник ОП Украины Алексей Арестович в ходе очередной пресс-конференции сообщил, что владеет полной информацией о потерях украинской стороны. Однако разглашать эту информацию пока не собирается.

По словам Арестовича, имеется «традиция», по которой армия ничего не говорит о своих потерях до полного прекращения боевых действий. И это не случайно, так как подобная информация якобы дает возможность противнику оценить свою эффективность и внести коррективы в ранее намеченные планы.

Арестович отметил, что в первые дни специальной военной операции РФ было объявлено о 46 погибших бойцах ВСУ. Но сделано это было, чтобы сообщить о наличии первых потерь. Все остальные данные будут раскрыты уже после окончания боевых действий.