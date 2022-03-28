Учёные из США доказали связь между приёмом антибиотиков и снижением когнитивных способностей у женщин среднего возраста.

Для своего исследования, специалисты изучили долгосрочные медицинские данные более 15 тысяч медсестёр. Эксперты искали взаимосвязи между приёмом антибиотиков и функциями организма. Ранее проведённые исследования показывали, что антибиотики влияют на центральную нервную систему, могут способствовать риску возникновения психических заболеваний, и следовательно, могут воздействовать на головной мозг.

Средний возраст медсестёр, чьи данные взяли учёные, составлял примерно 55 лет. Исследователи изучили, как часто женщины принимали антибиотики, а затем сравнили с результатами тестирования их когнитивных функций спустя 7 лет – эти показатели также хранились в данных медсестёр.

Как оказалось, более “острый ум” был у тех, кто не принимал антибиотики, а скорость мышления, внимания и памяти тех медсестёр, кто использовал эти медпрепараты оказалась снижена. Причём хуже с заданиями справлялись те, кто принимал антибиотики в течение хотя бы двух месяцев.

По данным учёным, приём антибиотиков в этом случае был эквивалентен трём-четырём годам старения.