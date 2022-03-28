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Киев находится в чрезвычайно сложной ситуации, но Генштаб ВСУ публикует недостоверные данные о ситуации вокруг столицы. При этом он противоречит сам себе, отмечают эксперты американского аналитического института ISW.

Так, представители Генштаба заявляют, что отбросили российские войска на 70 километров от столицы. Одновременно с этим они рассказывают о продолжении активных боевых действий в Ирпене, расположенном гораздо ближе к Киеву. Чтобы скрыть очевидную ложь, командование начинает врать об отступлении ВС РФ от города, что еще больше запутывает ситуацию.

Аналитики института, публикацию которых представляет портал «Военное обозрение», в стремлении поддержать Генштаб ВСУ и его ложь, пишут о наступлении российских военнослужащих на Киев. И придумывают собственную версию о создании ВС РФ военной базы в непосредственной близости от столицы.

Такое количество недостоверных данных указывает на то, что Киев стал шахматной фигурой, попавшей в сложную игровую ситуацию. Чтобы выпутаться из нее, украинское командование и Запад пытаются идти на хитрости, но получается у них плохо.

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