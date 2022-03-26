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После ввода санкций против России в американских супермаркетах стали стремительно расти цены на продукты питания. Жители Нью-Йорка жалуются, что подобного подорожания еще никогда не было.

Одна из местных жителей рассказала, что дела все хуже с каждым днем, а цены в магазине шокируют американцев. Люди с небольшим бюджетом вынуждены все больше ограничивать себя, поэтому все с нетерпением ждут, когда все закончится.

Еще один американец рассказал, что если раньше цены на продукты питания были вполне приемлемыми, то сейчас они растут с каждым днем. Это тревожит жителей Америки, но покупать еду нужно все равно. Несмотря на то, что платить за нее приходится все больше.

Стоит напомнить, что западные эксперты неоднократно прогнозировали удар по экономикам многих стран из-за антироссийских санкций. Они также отмечали, что сильно пострадают простые граждане.

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