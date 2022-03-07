К порту Александруполис, превращенном правительством Греции в базу Североатлантического альянса и США, движется судно Liberty Passion, вышедшее 5 марта из американского порта Чарльстон. Оно прибудет в пункт назначения 19 марта и доставит на греческую территорию вооружение и технику.

Судно было построено и спущено на воду в 2017 году. Оно предназначено как раз для транспортировки тяжелой военной техники.

В настоящий момент оно движется в Грецию, где будет проведена разгрузка вооружений. После этого планируется их переброска в Польшу для укрепления восточного фланга Североатлантического альянса.

Напомним, что НАТО неоднократно заявлял об отсутствии намерений вмешиваться в события на Украине, но предупреждал об укреплении своих границ.