Националистически настроенные граждане США напали на автомобиль россиянина в Нью-Йорке и сильно повредили машину.

Агрессию спровоцировал именно тот факт, что пострадавший является гражданином России. Как только группа американцев об этом узнала, она начала громить автомобиль россиянина. В результате сильно пострадал кузов машины. Кроме того, хулиганы разбили стекла и наклеили на авто провокационный стикер с политическими призывами.

Ранее уже сообщалось, что русофобские настроения все чаще проявляются в Соединенных Штатах. Националистически настроенные американцы осуществляют нападения на россиян и их имущество. Актриса Мила Кунис, которая имеет украинские корни, даже призывала жителей США прекратить такие безобразия по отношению к гражданам РФ.