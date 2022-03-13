читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Националистически настроенные граждане США напали на автомобиль россиянина в Нью-Йорке и сильно повредили машину.

Агрессию спровоцировал именно тот факт, что пострадавший является гражданином России. Как только группа американцев об этом узнала, она начала громить автомобиль россиянина. В результате сильно пострадал кузов машины. Кроме того, хулиганы разбили стекла и наклеили на авто провокационный стикер с политическими призывами.

Ранее уже сообщалось, что русофобские настроения все чаще проявляются в Соединенных Штатах. Националистически настроенные американцы осуществляют нападения на россиян и их имущество. Актриса Мила Кунис, которая имеет украинские корни, даже призывала жителей США прекратить такие безобразия по отношению к гражданам РФ.

Вам может понравиться

Один из крупнейших банков США прекращает работу в России

Из России уходит JP Morgan Chase, один из наиболее крупных банков США. В заявлении кредитной организации в качестве причины свёртывания деловой активности указывается ситуация вокруг Украины. Телекомпания CNBC, которая сообщает

RusVesna: В Харьковской области уничтожено здание отдела СБУ

Российские ВС нанесли очередной точечный удар по одному из украинских военных объектов. Он достиг цели и не навредил жилой застройке, которая располагается в непосредственной близости от объекта, сообщило издание «Русская

Опубликовано видео с брошенными ВСУ кассетными снарядами и ПТРК Javelin в Анадоле

Украинские националисты, занимавшие позиции в населенном пункте Анадоль в спешке бросили оружие после прихода туда войск ДНР и РФ. Видео с этим вооружением опубликовал телеканал «Звезда». Сообщается, что неонацисты бросили
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 марта – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 13 марта – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 марта – пасмурно, до -1 °C | Королев: погода, 13 марта – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 13 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 13 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C |