Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ещё один сервис ограничивает свою деятельность в России. Компания из США Amazon больше не будет регистрировать новых клиентов из России. Кроме этого, ограничение коснулось и граждан Белоруссии.

Об этом говорится в соответствующем заявлении компании. В нём уточняется, что новых клиентов не принимает облачный сервис Amazon Web Services. Уточняется, что сервис не имел каких-либо офисов и дата-центров на территории России. Тем не менее ряд услуг Amazon в России всё же оказывал. Но, как правило, дочерним предприятиям иностранных компаний, у которых нет собственного представительства в России.

Ранее о приостановке деятельности в России заявляли представители стримингового сервиса Netflix. Кроме этого американская компания заморозила все совместные проекты с российскими студиями и актёрами. Причиной ограничения работы называлась военная специальная операция в Донбассе, которую российские власти начали 24 февраля.

Вам может понравиться

Постпред России Небензя назвал «зверьми» тех, кто 8 лет обстреливал Донбасс

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета безопасности, что националистические подразделения и те военнослужащие ВСУ, которые 8 лет обстреливали территории ЛНР и ДНР – это «звери». Так

Турецкий журналист Башламыш попытался постичь психологию русского человека

Русский человек подсознательно делит всех людей на своих и чужих, причем для первых двери его дома раскрыты нараспашку, а для вторых, напротив, закрыты на огромный и прочный засов. Такой вывод

В Сети разоблачили фейк о «брошенной» на Украине российской технике

В Сети разоблачили недавно появившийся фейк о колонне российской техники, которая якобы была брошена российскими войсками. Об этом сообщает издание РЕН-ТВ. Как сообщается, недавно в Сети было опубликовано видео, на
  • Анна
  • 06.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 марта – переменная облачность, до -9 °C | город Мытищи: погода, 8 марта – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 марта – переменная облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 марта – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 8 марта – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 8 марта – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 8 марта – пасмурно, до 4 °C |