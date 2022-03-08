Ещё один сервис ограничивает свою деятельность в России. Компания из США Amazon больше не будет регистрировать новых клиентов из России. Кроме этого, ограничение коснулось и граждан Белоруссии.

Об этом говорится в соответствующем заявлении компании. В нём уточняется, что новых клиентов не принимает облачный сервис Amazon Web Services. Уточняется, что сервис не имел каких-либо офисов и дата-центров на территории России. Тем не менее ряд услуг Amazon в России всё же оказывал. Но, как правило, дочерним предприятиям иностранных компаний, у которых нет собственного представительства в России.

Ранее о приостановке деятельности в России заявляли представители стримингового сервиса Netflix. Кроме этого американская компания заморозила все совместные проекты с российскими студиями и актёрами. Причиной ограничения работы называлась военная специальная операция в Донбассе, которую российские власти начали 24 февраля.