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Всего одно слово может объяснить, почему Запад так боится вступать в противостояние с Россией, пишет американское издание «1945». Автор публикации Себастьен Роблин пояснил, что это слово – название города Калининград, который наводит на Североатлантический альянс настоящий ужас.

Все дело в том, что географическое расположение Калининграда дает ему возможность удерживать под контролем Балтийское море, а также держать на прицеле практически всю центральную Европу.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечает, что за последние годы РФ превратила небольшой анклав в настоящую крепость, позволяющую не просто отразить любые наступательные действия НАТО, но и перейти в контрнаступление. Именно там находятся артиллерийские системы, которые способны молниеносно уничтожить любые силы, пытающиеся протиснуться сквозь узкий Сувалкский коридор, средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, а также другие виды вооружения, делая Калининград неприступным городом.

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