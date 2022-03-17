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Британский наемник, который намеревался научить украинских бойцов оказывать первую медицинскую помощь, внезапно был отправлен на поле боя. Уже через 9 часов после прибытия на Украину он сбежал домой, пишет издание 1843 magazine.

Боевик рассказал, что некоторые участники «Иностранного легиона» на Украине не имеют боевого опыта вообще. Часть наемников вполне открыто демонстрируют неонацистские взгляды и готовы фанатично идти в бой.

Ранее об иностранных боевиках в украинской армии высказывался военный эксперт Насонов. Он пояснял, что у наемников нет единого воинского устава, а также начисто отсутствуют боевые спайка и выучка. Поэтому эффективность их действий в реальном бою минимальна.

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  • Анна
  • 16.03.2022
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