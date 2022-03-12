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12-летняя школьница из Приморского края рассказала матери, что стала жертвой изнасилования. Преступление было совершено ее сверстниками, которых невозможно привлечь к ответственности, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Девочка долго не хотела рассказывать о случившемся, однако после ссоры с мальчиками все же решилась открыться матери. Она рассказала, что насильники заставили ее подписать чистый лист бумаги, однако ни разу не использовали это для шантажа.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту преступления по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ. В отношении злоумышленников, которые как выяснилось, вступали в интимную связь со школьницей не один раз, назначены соответствующие экспертизы. Сама девочка выразила желание отправиться в центр реабилитации.

По словам источника, школьники в настоящий момент могут быть лишь поставлены на учет, так как уголовная ответственность за изнасилование наступает только с 14 лет.

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