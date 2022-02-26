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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска вошли в Мелитополь. При этом местные жители радостно их встретили, некоторые пожилые люди даже подготовили для встречи красные флаги.

Никакого сопротивления украинская армия на подступах к городу не оказывала, заявили в главном военном ведомстве РФ.

Напомним, что в первый день военной спецоперации войска РФ взяли под контроль Чернобыльскую атомную станцию. В настоящий момент они охраняют энергоблоки, хранилище отработанного топлива и саркофаг совместно с представителями Национальной гвардии Украины. Персонал станции осуществляет запланированные работы в штатном режиме.

Спецоперация началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целью является демилитаризация Украины и денацификация соседнего государства.

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