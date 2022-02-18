Британский таблоид The Guardian рассказал о сильном шторме, который приближается в Англии и Ирландии. По словам журналистов, во время ненастья скорость ветра может достигать 150 километров в час, поэтому на улицу лучше не выходить. Если же пришлось это сделать, необходимо опасаться падения деревьев и самых различных предметов, унесенных ветром.

Кроме того, жителей Великобритании предупредили о сильном понижении температуры, гололеде и возможном снегопаде.

Ирландские издания пишут, что порывы ветра могут достигать 130 километров в час. Также они предупреждают о возможных сбоях в работе общественного транспорта и рекомендуют пережидать шторм дома. Сообщается о временном закрытии ряда частных школ и детских садов.

Штормы «Юнис» и «Дадли», которые движутся на Великобританию и Ирландию, затронут и ряд других европейских стран.