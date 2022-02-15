Жители Донецка впервые за много лет заметили над городом истребители. В настоящий момент полеты боевой и гражданской авиации на неподконтрольной Киеву территории являются из ряда вон выходящим событием, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы отмечают, что мониторинговые сервисы не показывают информации о полетах над Донецком, поэтому боевые самолеты могли лететь с выключенным транспондером. Местные жители упоминают о мощном звуке реактивного двигателя, который невозможно с чем-либо перепутать, поэтому речь идет именно об истребителях.

По словам экспертов, ополчение ДНР и ЛНР имеет на вооружении зенитно-ракетные комплексы, которые хоть и устаревшие, но все еще способны закрыть пространство над Донбассом для украинских самолетов. Поэтому нельзя исключать, что истребители принадлежали России. Впрочем, Москва неоднократно заявляла, что не намерена вмешиваться в конфликт на востоке Украины и пока никаких изменений этой позиции озвучено не было.