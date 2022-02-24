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Президент Украины Зеленский сразу после начала спецоперации на Донбассе ввел в стране военное положение и целый день перезванивается с мировыми лидерами. Последний разговор он провел с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе беседы Зеленский поднял вопрос введения против России максимально жестких санкций. В частности, он требовал, чтобы ЕС отключил Москву от международной системы платежей SWIFT, а также заблокировал небо над Украиной, объявив бесполетную зону.

Ранее про отключение от SWIFT заявил американский телеканал CNN. Он рассказал, что в ЕС в поддержку данной меры выступают Прибалтика и Польша. Венгрия, Германия, Италия и Кипр высказываются против.

Напомним, что военная спецоперация РФ началась 24 февраля после 5 часов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины.

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  • 23.02.2022
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