Украинский лидер Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство над Украиной в связи с «полномасштабным нападением России. В социальной сети Twitter он также выдвинул предложение по созданию «антипутинской коалиции».

«Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Создаем антипутинскую коалицию!», – написал президент.

Кроме того, он потребовал незамедлительного введения санкционных мер против России и не забыл попросить дополнительную финансовую и военную помощь для Киева.

Напомним, что РФ проводит на Донбассе специальную военную операцию. Ранее Минобороны сообщало о нанесении ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры. В Евросоюзе требуют немедленно прекратить боевые действия, отменить признание ДНР и ЛНР, а также вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.