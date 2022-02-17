Президент Украины Зеленский побывал с визитом в Донецкой области и съездил на передовую, где сегодня утром начались интенсивные обстрелы с обеих сторон. Глава государства прошелся по позициям украинской армии, а также оценил обстановку на фронте, сообщает пресс-служба ОПУ.

В ходе визита Владимир Зеленский познакомился с поставленными Великобританией и Соединенными Штатами гранатометами NLAW и М141, а также противоракетными комплексами FGM-148 Javelin. В завершении встречи с бойцами ВСУ глава государства пообедал вместе с ними.

Напомним, что в Кремле уже заявили о провокации со стороны Украины на Донбассе. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что действия Киева по обстрелу территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР являются чрезвычайно опасными и могут спровоцировать серьезное боевое столкновение.