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Украинские ВС «героически» обороняются от войск РФ, а западные страны поддерживают Киев исключительно на словах, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале глава государства написал, что ни одна из стран, выказывающих «поддержку и солидарность» не захотела присылать свои военные подразделения для защиты, передает “Лента.ру”

Также Зеленский недоволен, что никто не хочет давать ему гарантии вступления страны в Североатлантический альянс. По словам президента, обещаний от запада было много, но когда дошло до дела, США и НАТО ретировались, оставив Киев в гордом одиночестве.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация войск РФ на Донбассе. Президент Владимир Путин заявил, что в ее цели не входит оккупация Украины или столицы государства, однако ВС приложат все усилия для денацификации и демилитаризации соседней страны.

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