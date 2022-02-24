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В социальной сети Twitter президент Украины Зеленский заявил, что Россия планирует устроить террористический акт на Чернобыльской АЭС. По его словам, бойцы ВСУ, которые оказывают ожесточенное сопротивление, стремятся «не допустить повторения событий 1986 года». И здесь глава государства явно лукавит.

Все дело в том, что именно он заявил о возможности восстановления ядерного арсенала Украины. И ЧАЭС вполне может стать источником если не для ультрасовременного стратегического оружия, то для «грязной бомбы» точно. Поэтому как раз российские войска предпринимают попытки взять под контроль атомную станцию, чтобы Зеленский не повторил взрыв, произошедший в 1986 году.

Говоря о событиях на ЧАЭС, Зеленский не забыл назвать спецоперацию РФ «войной против Европы», а также заявил, что Киев стоит на страже континента и сейчас сражается за его безопасность с превосходящим по силам противником.

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