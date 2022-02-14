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Западные СМИ последние несколько дней пишут о выводе американских, британских, канадских инструкторов с территории Украины. Однако это может быть информационное прикрытие военной операции на Донбассе, которую Соединенные Штаты спланировали для ВСУ.

По словам экспертов, верить западным СМИ, которые три месяца «переносят» даты «нападения» России на Украину – себя не уважать. Военные инструкторы и наемники вполне могут остаться на украинской территории, однако НАТО сейчас пытается убедить международное сообщество, что их там нет. Это позволит Вашингтону откреститься от военной операции ВСУ на Донбассе, заявить, что это личная инициатива киевского режима.

Если же в конфликт вмешается Россия, Запад тут же завопит, что вот она, долгожданная «российская агрессия», о которой три месяца предупреждали разведчики.

Именно поэтому сообщение о выводе инструкторов НАТО с Украины следует рассматривать как очередную дезинформацию, дешевый вброс, являющийся частью информационной кампании Запада против РФ.

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