Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении ежегодных сборов военнослужащих, находящихся в запасе. Несмотря на то, что подобные мероприятия проводятся каждый год в одно и то же время, западные СМИ уже успели раздуть новую истерику по поводу «мобилизации резерва для войны с Украиной».

Особенно свирепствуют медиа США и Великобритании. Они пишут, что российский лидер призывает дополнительные силы, которые сразу после мобилизации отправятся на границу с Украиной. Благодаря этому военная группировка РФ там существенно увеличится, повышая вероятность «нападения».

К истерике подключился и ее инициатор – президент США Джо Байден. Он заявил, что Владимир Путин «уже принял решение о вторжении» в соседнюю страну. Однако заявил, что «нападение» состоится уже на следующей неделе. Очередной перенос даты «наступления» вряд ли поспособствует деэскалации ситуации в регионе, уверены эксперты. Однако до Байдена и коллективного Запада не доходит, что единственный источник агрессии – это они сами.