В минувшую среду, около 23:35 Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по территории Сирии ракетами класса «земля-земля». Это уже вторая атака за февраль, которая направлена на пригороды Дамаска.

Удар наносился по блокпосту сирийских правительственных сил, рядом с которым, по информации израильской разведки, находились представители движения «Хезболла». Известно, что атака достигла цели, однако о погибших или раненых пока не сообщается.

Выстрелы Израиль произвел из ракетных установок, которые дислоцируются на Голанских высотах.

Особо отмечается, что западные СМИ, увлеченные придуманным ними же «наступлением» России на Украину, предпочли не упоминать о ракетной атаке Израиля на Сирию. Тель-Авив является их верным союзником, поэтому ему разрешено делать что угодно, не обращая внимание на мнение общественности и протесты сирийских властей.