Военный эксперт Евгений Линин считает, что благодаря военной помощи Запада украинская армия уже сейчас вышла на общемировой уровень. Он пояснил, что в распоряжении Киева оказалось несколько весьма эффективных образцов вооружений, а также назвал самые опасные из них.

К таковым он отнес комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-49, которые позволяют обнаруживать артиллерийские установки, РСЗО и другие боевые системы противника, атаковать их, не давая возможности сменить позицию.

Также эксперт назвал компактные разведывательные беспилотники Raven, которые невозможно атаковать комплексами РЭБ, лазерные целеуказатели и приборы ночного видения, системы пеленгации TCI 903-S.

По словам Линина, Запад отлично вооружил Украину за последние годы. Поэтому несмотря на насмешки, которыми сопровождались многие поставки оружия из США и других стран, она теперь имеет современные боевые системы, которые позволяют говорить о выходе ВСУ на мировой уровень.