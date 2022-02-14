Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вряд ли рассчитывал получить за 48 часов подробную информацию о российских войсках на границе. Запрос Киев отправил, однако и без него ясно, что представлять такие сведения Москве нет никакого смысла. Все равно Украина и ее западные хозяева заявят, что данные неполные или недостоверные.

Россия и не должна отвечать на такие запросы, так как ее войска находятся на территории своей страны, в отличие от натовских. Последние в Восточной Европе действительно активно готовятся к войне, хорошо показывая, кто на самом деле является агрессором.

Так, в Польше после недавней переброски дополнительных сил базируется уже более 6 тысяч военнослужащих Альянса. К ним должны добавиться еще 3000 морских пехотинцев ВС США, которых перебросят на днях.

Меньше всего натовских военных сейчас находится в Болгарии – 206 человек. Хотя по договору с Альянсом эта страна может размещать до 2500 бойцов. Еще 4000 человек базируются в Румынии после дополнительной переброски войск в эту страну из Германии. Наконец, имеются натовские силы и в Прибалтике.

В настоящий момент лишь Венгрия отказалась от размещения на своей территории американских и британских военных. Будапешт ясно заявил, что войска НАТО в стране уже есть – это венгерские ВС. И никаких других подразделений ей не нужно.