Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила: несмотря на то, что от России отвернулись многие государства, у неё всё ещё есть друзья. Одним из таких Захарова в эфире телеканала “Россия-1” назвала Китай.

По мнению представителя МИД, КНР – одно из тех государств, которое не просто “выдаёт себя за гиганта”, но и является таковым. При этом Захарова призвала посмотреть на реакцию Пекина на специальную военную операцию России в Донбассе.

Ранее представители МИД Китая заявляли, что ответственность за то, что сейчас происходит на Украине лежит целиком и полностью на США. По мнению китайской стороны, в эскалации конфликта между Россией и Украиной виноваты, прежде всего, страны Запада.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации с участием вооружённых сил России в Донбассе. Вслед за таким решением многие западные страны ввели против России новые экономические санкции.