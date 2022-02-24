Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о попадании в санкционный список ЕС и назвала это подарком от Европы на 23 февраля.

Она также отметила, что данный шаг Евросоюз планировал давно. По словам Захаровой, она об этом отлично знала из своих источников. Кроме того, представители ЕС сами пытались намекать ей о санкциях, стремясь запугать. И ввели их уже тогда, когда поняли, что шантажом добиться чего-либо не удастся.

Мария Захарова оказалась в санкционном списке в числе лиц, выступивших за признание независимости ДНР и ЛНР. Напомним, что президент Владимир Путин заявил о нем 22 февраля. После этого с республиками были заключены договора о дружбе и сотрудничестве во всех сферах, включая военную.