Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о попадании в санкционный список ЕС и назвала это подарком от Европы на 23 февраля.

Она также отметила, что данный шаг Евросоюз планировал давно. По словам Захаровой, она об этом отлично знала из своих источников. Кроме того, представители ЕС сами пытались намекать ей о санкциях, стремясь запугать. И ввели их уже тогда, когда поняли, что шантажом добиться чего-либо не удастся.

Мария Захарова оказалась в санкционном списке в числе лиц, выступивших за признание независимости ДНР и ЛНР. Напомним, что президент Владимир Путин заявил о нем 22 февраля. После этого с республиками были заключены договора о дружбе и сотрудничестве во всех сферах, включая военную.

Вам может понравиться

Политолог Соловейчик призвал Россию к бдительности и моментальному пресечению диверсий Киева

Россия сейчас должна оставаться максимально бдительной, так как после признания ДНР и ЛНР, а также получения президентом Владимиром Путиным одобрения использования войск РФ на Донбассе Киев может устраивать серьезные диверсии

Путин призвал решить, что делать дальше в ситуации по Донбассу

Президент России Владимир Путин призвал решить, что делать с ситуацией на Донбассе, исходя из сложившихся условий. Как сообщается, в понедельник, 21 февраля, состоялось заседание Совета Безопасности. В заседании принял участие
  • Анна
  • 21.02.2022
  • читать 1 минуту

В ЛНР раскрыли численность добровольцев из России и стран СНГ, прибывших на защиту Донбасса

19 февраля власти ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, а также заявили, что к ополчению могут также присоединиться мужчины, которым уже исполнилось более 55 лет. Резервисты перед отправкой на фронт проходят военную
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -1 °C | город Мытищи: погода, 24 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 24 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до 15 °C |