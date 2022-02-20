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Украинская армия за последние 24 часа нанесла около 700 ударов по территории Донецкой народной республики. Представители ДНР сообщают, что это на 100 больше, чем в пятницу, когда начались интенсивные обстрелы Донбасса.

По ЛНР Киев за минувшие сутки нанес почти 500 ударов, что вдвое больше, чем 18 февраля. По словам представителей республики, если раньше ВСУ били фактически наугад, то сейчас они целенаправленно атакуют позиции ополчения. Под удары также неоднократно попадали железнодорожные пути, автодороги, водоочистные сооружения, газопроводы и прочие стратегические объекты.

В республиках говорят, что в основном Киев задействует минометы и гранатометы, почти не прибегая к тяжелой артиллерии. Однако в ближайшее время могут начаться обстрелы с применением реактивных систем залпового огня «Град», что существенно увеличит количество и интенсивность ударов.

В настоящий момент руководство обеих республик не сообщает о погибших и раненых в результате обстрелов Киева, передает портал Avia.Pro.

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