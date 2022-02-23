Привлекшая внимание миллионов пользователей Сети буква Z на российской боевой технике, вызвала ожесточенные споры. Загадочный символ расшифровывали как Zabiraem, Zrada и даже Zorro. Однако на самом деле все гораздо проще, заявил военный эксперт, полковник запаса Виктор Баранец.

Он пояснил, что в ходе учений «Союзная решимость-2022», которые Россия проводила на территории Белоруссии, войска были поделены на две группы – «западную» и «восточную». Буква Z на бортах техники как раз и означает слово «Запад».

Баранец также напомнил, что во время маневров российская армия совместно с белорусской тренировалась отражать нападение на Союзное государство извне. Загадочная буква Z означает, что техника условно принадлежит западным армиям, нападение которых отрабатывала восточная группа войск.