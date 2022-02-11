Японское издание Yahoo News Japan опубликовало выдержки из доклада Гудзоновского института с 12 способами предотвращения «нападения России» на Украину. «Мозговой центр» США, пользующийся популярностью в стране, в основном повторил все те же меры, о которых Запад не прекращает говорить уже третий месяц.

Так, среди них названы усиление украинской армии и отправка в Черное море американских кораблей, легендарные «адские санкции» и поставка Киеву средств противовоздушной обороны.

Помимо этого, эксперты считают необходимым активизировать сотрудничество Румынии и Болгарии, превратив его в «дружбу против РФ», оказание давления на Северный флот, позволяющего отвлечь его от событий на Украине, возложение на РФ ответственности за контроль над вооружениями.

Также специалисты предложили проводить против России кибероперации в «серой зоне», начать стратегическое сотрудничество с Японией, предпринять меры для ослабления политикума РФ. Санкции США должна обязательно поддержать Европа, чтобы удар по экономике РФ был значительно сильнее. Все это должно существенно повысить эффективность сдерживания РФ.