НАТО до конца 2022 года намеревается организовать совместные учения с Грузией на ее территории. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что маневры покажут миру, как тесно блок сотрудничает с Тбилиси.

Такое заявление генсек сделал на пресс-конференции после встречи министров обороны стран Альянса. Помимо анонса учений с Грузией, Столтенберг не умолкая говорил о готовящейся «российской агрессии» на Украине.

Так, он заявил, что Москве уже не нужна дополнительная подготовка, что она способна «напасть без предупреждения», не прибегая к каким-либо очередным мероприятиям. При этом НАТО будет стойко поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии, но в боевых действиях участвовать не станет, так как ни одна из этих стран не входит в Североатлантический альянс.

В ходе пресс-конференции выступил также министр обороны Грузии, отметивший, что только НАТО поможет Тбилиси сохранить территориальную целостность государства.