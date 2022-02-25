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Премьер-министр Японии Фумио Кисида 25 февраля заявил о новом пакете санкций, направленных против России. Своё заявление глава кабинета министров сделал во время специальной пресс-конференции.

Ограничения касаются всех граждан России – выдача виз для въезда в Японию для россиян временно приостановлена. Кроме этого Кисида рассказал, что активы ряда российских финансовых учреждений будут заморожены, а экспорт товаров ограничен. Последний пункт коснётся российских организаций, которые как-либо связанны с военными сектором, подчеркнул японский премьер.

Кисида не исключил, что перечень санкций может быть расширен в зависимости от того, как будут развиваться события на Украине.

Отвечая на вопрос журналистов о том, скажется ли нынешняя ситуация на переговоры по Курилам, премьер-министр Японии заявил, что позиция правительства остаётся неизменной. Часть островов Курильской гряды Япония считает своими, однако после Второй Мировой войны весь архипелаг был включён в состав Советского Союза, а позже перешёл под суверенитет России. Япония настаивает на передаче ей части южных островов.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной специальной операции на территории Украины. Действия Москвы резко осудили в странах Запада. Кроме Японии новые санкции в отношении России ввели США, Великобритания, Германия и другие государства.

 

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