Сообщения российских властей об отводе войск после учений в места постоянной дислокации, а также видеозаписи отправки техники из Крыма и Белоруссии – это просто «уловка РФ», заявили журналисты издания The Washington Post. Они отметили, что данная информация подтверждается и другими средствами массовой информации.

Таблоид ссылается на американского чиновника, не захотевшего называть свои имя, который заявил, что Россия не отводит войска, а наоборот, перебрасывает на границу Украины новые силы, что «повышает вероятность нападения». Заявлениями об отправке военнослужащих в места постоянной дислокации Москва якобы пытается «ввести в заблуждение» Запад и Украину.

Напомним, что РФ неоднократно заявляла, что не планирует «вторжение» в соседнюю страну. Также она отмечала, что перемещение войск по своей территории, обеспечение безопасности собственных границ являются суверенным правом России.