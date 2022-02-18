Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сообщения российских властей об отводе войск после учений в места постоянной дислокации, а также видеозаписи отправки техники из Крыма и Белоруссии – это просто «уловка РФ», заявили журналисты издания The Washington Post. Они отметили, что данная информация подтверждается и другими средствами массовой информации.

Таблоид ссылается на американского чиновника, не захотевшего называть свои имя, который заявил, что Россия не отводит войска, а наоборот, перебрасывает на границу Украины новые силы, что «повышает вероятность нападения». Заявлениями об отправке военнослужащих в места постоянной дислокации Москва якобы пытается «ввести в заблуждение» Запад и Украину.

Напомним, что РФ неоднократно заявляла, что не планирует «вторжение» в соседнюю страну. Также она отмечала, что перемещение войск по своей территории, обеспечение безопасности собственных границ являются суверенным правом России.

Вам может понравиться

Риск повторно заразиться коронавирусом вырос в 10 раз

Новый штамм коронавируса “омикрон” из-за своей высокой заразности существенно повышает риск повторно заболеть ковидом. К такому выводу пришли учёные в разных странах, которых опросил журнал Nature. В частности, британские исследователи

Бывший глава Минобороны Украины Радецкий: Российские танки прокатятся по Украине с ветерком

Экс-глава Минобороны Украины Виталий Радецкий прокомментировал антироссийскую истерику Запада с «нападением» РФ. Он отметил, что Москва действительно вывела войска на границы соседнего государства, однако они если и будут задействованы в

Военный объект ВС США в польском Редзиково в случае войны с НАТО превратится в приоритетную цель для РФ

Если Соединенные Штаты развернут в польском поселке Редзиково свои системы противоракетной обороны Aegis Ashore, то засекреченный объект НАТО в этом населенном пункте автоматически превратится в одну из потенциальных целей Москвы,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Армавир: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 10 °C |